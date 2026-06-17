Terremoto de magnitud 6.3 deja un muerto en Qinghai, China

La Administración Sismológica de la provincia de Qinghai envió a la zona afectada un equipo de respuesta de emergencia compuesto por diez personas

Un terremoto de magnitud 6.3 sacudió este martes la prefectura autónoma mongola y tibetana de Haixi, en la provincia occidental china de Qinghai, informó el Centro de Redes Sismológicas del país, dejando por el momento una persona fallecida y cuatro heridos.

El temblor se produjo a las 17:06 hora local y fue seguido de siete réplicas, la más débil de magnitud 3.0 y la más fuerte de magnitud 4.9, todas con una profundidad de 10 kilómetros, según la medición oficial.

Las autoridades locales informaron de que el temblor causó un fallecido y cuatro heridos, además de que el personal que trabajaba en las minas de carbón cercanas fue desalojado.

Por otra parte, la Administración Sismológica de la provincia de Qinghai envió a la zona afectada un equipo de respuesta de emergencia compuesto por diez personas y dos vehículos para llevar a cabo operaciones integrales de emergencia y evaluación de los efectos del terremoto.

El epicentro se localizó en un área de la citada prefectura, que se encuentra a unos 500 kilómetros al oeste de Xining, capital provincial de unos 2.5 millones de habitantes.