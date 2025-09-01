Terremoto de magnitud 6.0 ​​en Afganistán cerca de Pakistán

Un terremoto de magnitud 6.0 ​​sacudió el sureste de Afganistán cerca de la frontera con Pakistán el domingo por la noche

Un terremoto de magnitud 6.0 ​​sacudió el sureste de Afganistán cerca de la frontera con Pakistán el domingo por la noche, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El epicentro del sismo se ubicó a 36 kilómetros al norte de Bāsawul, Afganistán, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, informó el servicio. El temblor ocurrió a las 11:47 pm hora local del domingo, sin que se reportaran daños de inmediato.

Un terremoto de magnitud 6,3 azotó Afganistán el 7 de octubre de 2023, junto con fuertes réplicas. El gobierno talibán estimó que al menos 4,000 personas fallecieron. La ONU dio una cifra mucho menor de aproximadamente 1,500. Fue el desastre natural más mortífero que ha afectado a Afganistán en la memoria reciente.