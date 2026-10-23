Terremoto de magnitud 5.2 sacude el este de Filipinas

Un sismo de magnitud 5.2 sacudió las aguas frente a Samar, Filipinas, sin reportes de daños ni víctimas; autoridades descartaron réplicas.

Un terremoto de magnitud 5.2 sacudió este miércoles las aguas frente a la isla de Samar, en el este de Filipinas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), sin que se hayan emitido reportes de daños o víctimas por el momento.

El temblor se produjo a las 16:37 hora local a 10 kilómetros de profundidad, y su epicentro se localizó en el mar de Filipinas, a 68 kilómetros al noreste de la localidad filipina de Cabatuan, según la agencia estadounidense, que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

Por su parte, el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs) rebajó a 4.8 la magnitud del temblor en un segundo boletín, después de haberla cifrado inicialmente en 5. El organismo situó el epicentro a 96 kilómetros al noreste del municipio de Mapanas, en la provincia de Samar del Norte, y a una profundidad de 31 kilómetros.

El Phivolcs, que atribuyó el sismo a un origen tectónico, descartó que haya provocado daños y tampoco prevé que se produzcan réplicas.