Terremoto de 6.5 sacude la isla filipina de Mindanao

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que mide la actividad sísmica de todo el mundo, cifró en 6.5 la magnitud

Un terremoto de magnitud 6.5 sacudió este viernes la isla filipina de Mindanao, en el sur del archipiélago, donde ha habido más este mes, incluyendo uno de 7.8 que dejó 81 muertos, 31 desaparecidos y más de un millón de personas afectadas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que mide la actividad sísmica de todo el mundo, cifró en 6.5 la magnitud, aunque el equipo de Protección Civil la eleva a 6.6 en su primer reporte, en el que adelanta que se esperan daños.

El sísmo se registró a una profundidad de 62 kilómetros y se localizó a 35 kilómetros al suroeste de Balangonan, al sur de Mindanao, indicó USGS.