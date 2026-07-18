Terremoto activa alerta de tsunami en México y Guatemala

El terremoto, de magnitud 7.4 se registró en el sur de México, con epicentro en la Ciudad Hidalgo, Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala

Un fuerte terremoto de magnitud 7.4 activó este viernes una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala, según indicó el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR).

El boletín oficial señala que la zona de mayor afectación es el litoral de Chiapas y Oaxaca, donde se esperan variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea.

El comunicado de CAT-SEMAR recomienda a "mantener a la población alejada de las playas hasta la cancelación de la alerta; se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos".

El terremoto, de magnitud 7.4 se registró en el sur de México, con epicentro en la Ciudad Hidalgo, Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, sin que por el momento las autoridades hayan informado de víctimas mortales o daños graves.

Personal de emergencias de entidades municipales ya se encuentran desplegados en distintas zonas de Chiapas para realizar "recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones", añadió la dependencia estatal.