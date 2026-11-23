Varios países y la Unión Europea, de 27 naciones, indicaron que no podían aceptar la propuesta final del liderazgo conjunto Turquía-Australia

Las negociaciones climáticas de la Naciones Unidas celebradas en la ciudad turística turca de Antalya concluyeron este domingo sin lograr un pacto general, tras dos semanas de intensas y caóticas deliberaciones marcadas por el choque sobre si incluir una mención explícita a los combustibles fósiles, señalados como la principal causa del calentamiento global.

Aunque las expectativas ya eran bajas desde el inicio de la COP31, las posturas sobre el papel de los combustibles fósiles y otros puntos críticos —como el financiamiento climático— resultaron irreconciliables. Al no alcanzarse una «decisión marco», el encuentro avanzó en temas puntuales y acuerdos menores en torno al proceso y la crisis climática, pero sin un consenso global que unificara la cumbre.

Posturas divididas y consenso bloqueado

Debido a que las resoluciones de estas cumbres requieren un consenso prácticamente unánime, el borrador final presentado por el liderazgo conjunto de Turquía y Australia no logró prosperar en su totalidad. Varios países y la Unión Europea (integrada por 27 naciones) rechazaron el texto por omitir referencias directas a los combustibles fósiles.

«Es inconcebible que tengamos un acto climático que no haga ninguna referencia a los combustibles fósiles», declaró Darragh O’Brien, ministro de Clima de Irlanda, al fijar la postura del bloque europeo en unas negociaciones que se extendieron casi 48 horas más allá del cierre previsto.

Por otro lado, un grupo más amplio de delegaciones priorizó sostener algún nivel de entendimiento y respaldó la propuesta, en muchos casos con reservas. En el bando contrario a incluir los combustibles fósiles en el texto destacaron países como Rusia y Arabia Saudí, que impulsaron mantener el tema fuera del documento final.

El eco del acuerdo de Dubái

La tensión en Antalya reavivó un debate recurrente en la historia de las cumbres climáticas de la ONU: durante gran parte de sus primeros 25 años, los documentos finales evitaron señalar directamente a los combustibles fósiles.

Ese patrón cambió hace tres años en los Emiratos Árabes Unidos, donde se alcanzó un pacto histórico que llamó a «alejarse de los combustibles fósiles». Sin embargo, desde entonces no se había vuelto a registrar una mención explícita en los acuerdos posteriores. Aunque la propuesta conjunta de Turquía y Australia señalaba que retomaba íntegramente el espíritu del acuerdo de Dubái, la fórmula resultó insuficiente para numerosos gobiernos y organizaciones ambientalistas que exigían un compromiso textual claro.