Termina auto dentro de recámara tras choque en Ecuador

El conductor circulaba a alta velocidad cuando perdió el control e impactó la fachada hasta entrar a la habitación principal.

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Un aparatoso accidente de tránsito se registró aproximadamente a las altas horas de la madrugada de este domingo en la etapa Luna de la urbanización Villa Club, donde un automóvil terminó incrustado en el dormitorio de una vivienda particular en Ecuador.

De acuerdo con los informes preliminares, el conductor transitaba a alta velocidad, presuntamente al intentar evadir a otro vehículo que lo perseguía, cuando perdió el control de la unidad, impactando primero contra la barda del conjunto residencial y atravesando posteriormente las paredes del inmueble, llegando hasta las recámaras.

A consecuencia de la fuerte colisión, el conductor sufrió diversas lesiones y fue atendido por los servicios de emergencia, omitiéndose sus datos personales por disposición legal. Por su parte, los residentes que se encontraban en la vivienda resultaron completamente ilesos, reportándose únicamente daños materiales cuantiosos en la infraestructura de la casa.

El vehículo involucrado fue retenido por las autoridades de tránsito y trasladado al canchón municipal para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.