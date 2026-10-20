Tendrá Medellín en 2027 la primera megacárcel de todo Colombia

El alcalde Federico Gutiérrez anunció un avance del 47% en la obra, diseñada para albergar a más de 1,300 personas privadas de la libertad.

La Alcaldía de Medellín anunció que en mayo de 2027 terminará la construcción de la primera "megacárcel" del país, un centro para 1,339 personas que busca ser un modelo de infraestructura en materia de seguridad penitenciaria para el resto de Colombia.

La obra, ubicada en el corregimiento de San Cristóbal, en el noroeste de la ciudad, ya está a la mitad de su ejecución y cuenta con una inversión total superior a los 675,000 millones de pesos (unos 210 millones de dólares), informó este lunes el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

“Vamos viento en popa: 47 % de avance de construcción de obra de la Megacárcel Metropolitana de Medellín. Aquí los criminales van a estar realmente pagando cárcel, no por ahí extorsionando a la gente”, afirmó Gutiérrez.

El alcalde explicó que, tras finalizar la construcción, se necesitará un mes y medio para preparar los sistemas de seguridad y tecnología y realizar las primeras pruebas.

Gutiérrez agregó que espera que a finales de julio de 2027 la cárcel albergue a unas 1,200 personas, reos que actualmente permanecen en estaciones de policía y que, según dijo, deben estar recluidas en instalaciones adecuadas.

La infraestructura tendrá seis pabellones, cinco con capacidad para 240 internos cada uno y uno especial para 139 personas, que contará con una Unidad de Tratamiento Especial y espacios adaptados para personas con discapacidad.

El proyecto incluye, además, áreas de sanidad, formación, educación y visitas familiares, así como dependencias administrativas y de servicios.

“Este tiene que ser un modelo no solo para Medellín, sino para Colombia”, sostuvo Gutiérrez, quien indicó que el centro contará con vigilancia privada especializada para instalaciones carcelarias y espacios para el trabajo, la formación y la educación de las personas privadas de la libertad.

Este centro penitenciario se construye bajo un modelo de Asociación Público-Privada (APP), el primero de este tipo en Colombia. El contrato contempla una concesión de 15 años, distribuidos en tres años de construcción y 12 de operación.

La alcaldía aseguró que el centro permitirá descongestionar los espacios de detención temporal y liberar capacidad operativa de la Policía para concentrarse en la prevención y persecución del delito.

Desde la campaña electoral, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha prometido la construcción de megacárceles de máxima seguridad, siguiendo el modelo de su homólogo Nayib Bukele.

A raíz de la construcción en El Salvador de una megacárcel para 40,000 reclusos, varios países han seguido su estela y levantado grandes centros penitenciarios (Ecuador, Costa Rica), iniciado su desarrollo (Honduras, Perú) o planteado su edificación (Panamá, Guatemala, Paraguay, Argentina y Chile).