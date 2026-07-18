Temporal en Chile deja cuatro muertos y alerta roja en Valparaíso

Durante la jornada se ordenó la salida preventiva de habitantes de distintos puntos cercanos a los esteros Marga Marga y Quilpué

El intenso temporal que atraviesa Chile elevó este viernes su balance a cuatro personas fallecidas, luego de confirmarse una nueva muerte en la región de Valparaíso, una de las zonas más golpeadas por las precipitaciones, las crecidas de cauces y los cortes de energía.

El sistema frontal afecta a diez de las 16 regiones del país y mantiene su mayor intensidad sobre la zona central, principalmente en Valparaíso, Coquimbo y la Región Metropolitana de Santiago.

Las autoridades advirtieron que todavía quedan horas críticas, por lo que pidieron evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejados de ríos, quebradas, laderas y sectores inundados.

El fenómeno comenzó en la zona centro-sur y continúa avanzando hacia el norte, dejando calles anegadas, embarcaciones encalladas, marejadas, caída de árboles, interrupciones carreteras y fuertes rachas de viento que en algunos sectores alcanzaron los 160 kilómetros por hora.

Valparaíso queda bajo alerta roja por riesgo de aluviones

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres elevó la alerta para toda la región de Valparaíso ante la alta probabilidad de aluviones y derrumbes en el litoral, la cordillera de la costa, los valles precordilleranos y la precordillera.

La alerta roja permite movilizar todos los recursos disponibles, acelerar la entrega de ayuda y reforzar las evacuaciones en sectores expuestos a inundaciones o deslizamientos.

Las lluvias más intensas se concentraron en las provincias de Quillota, Marga Marga y Valparaíso.

Durante la jornada se ordenó la salida preventiva de habitantes de distintos puntos cercanos a los esteros Marga Marga y Quilpué, cuyos caudales aumentaron rápidamente.

Las autoridades también identificaron una decena de asentamientos en Viña del Mar y Valparaíso con riesgo de remociones en masa, en conjunto, más de 600 hogares se encuentran dentro de las áreas que podrían resultar afectadas.

Otro punto bajo vigilancia es el río Petorca, que volvió a registrar un caudal significativo después de años marcado por la sequía, el aumento del nivel del agua representa un cambio considerable para comunidades instaladas cerca de su cauce.

Más de 2 mil 500 personas permanecen aisladas

El balance de la emergencia reporta 2 mil 521 personas aisladas, principalmente en la región de Coquimbo, debido a daños en caminos y dificultades para acceder a localidades rurales.

También se contabilizan 99 damnificados, 673 personas albergadas y siete lesionadas. En cuanto a viviendas, seis quedaron destruidas, 113 presentan daños mayores, 951 daños menores y otras 525 continúan bajo evaluación.

Los cortes eléctricos alcanzaron a cerca de 400 mil clientes en diferentes momentos del temporal. Valparaíso concentró gran parte de las interrupciones, con más de 209 mil hogares y establecimientos sin suministro.

La reposición del servicio se ha complicado por los vientos, las inundaciones y la caída de árboles sobre el tendido eléctrico. Las cuadrillas solamente pueden ingresar a determinados puntos cuando existen condiciones seguras para trabajar.

Evacúan asentamientos cercanos al río Mapocho

En la Región Metropolitana también se realizaron evacuaciones preventivas ante el aumento del caudal del río Mapocho. Habitantes de asentamientos ubicados en Talagante y Puente Alto fueron trasladados a zonas seguras con apoyo de autoridades locales, Carabineros y personal militar.

La preocupación se concentra en viviendas levantadas cerca o dentro de áreas naturales de escurrimiento, donde una subida repentina del agua podría dejar a las familias sin rutas de salida.

Además de Valparaíso, se activaron alertas rojas en las provincias de Limarí y Choapa, en Coquimbo, así como en la comuna de María Pinto, perteneciente a la Región Metropolitana.