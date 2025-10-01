Temblor de 6,9 grados en Filipinas deja al menos 32 muertos

Un terremoto de 6,9 grados en Filipinas deja 32 muertos y 37 heridos. El temblor ocurrió cerca de la ciudad de Bogo y provocó una alerta por tsunami

Un terremoto de 6,9 grados en la escala de Richter en el centro de Filipinas ha dejado como saldo al menos 32 muertos y 37 heridos.

El movimiento telúrico tuvo lugar a las 21:59 horas —tiempo local— de este martes y, de acuerdo a la agencia sismológica de Filipinas (Phivolcs), el temblor se registró a 10 kilómetros de la ciudad de Bogo.

También, Phivolcs realizó una alerta sobre un posible tsunami localizado que fue retirada este miércoles.

En la ciudad de Bogo, situada en la región central de Cebú y una de las más cercanas al epicentro, fallecieron 27 personas, a las que se suman otras cinco en la vecina San Remigio, según datos de la Oficina Provincial de Información provincial citados por la cadena de televisión filipina ABS-CBN.

El portavoz del centro de información, Ainjeliz Orong, precisó a la cadena que al menos 37 personas se encuentran heridas.

Además de los muertos y heridos, el sismo causó daños graves en varias infraestructuras del país.

Por su parte, la gobernadora Pam Baricuatro compartió mediante sus redes sociales que, debido al sismo, tanto puentes como carreteras del país de la ciudad sufrieron daños. También informó sobre el colapso de un centro educativo en la isla de Bantayan.

El sismo también provocó el derrumbe de la parte frontal de la iglesia de Santa Rosa de Lima, situada en el municipio de Daanbantayan y que data de 1858, según publicó en Facebook la propia congregación responsable del edificio.

Otra iglesia en Bantayan también sufrió un derrumbe parcial.

El temblor también provocó que al menos 27 plantas de electricidad de la región central tuvieran que ser interrumpidas forzosamente, lo que derivó en fallas en el suministro.

Apenas la semana pasada el centro del país fue golpeado por el tifón Bualoi, que dejó al menos 14 muertos y 350,00 evacuados.

Este es el tercer terremoto de 5 o más grados en Filipinas, pues en enero dos sismos, uno de 6,1 y otro de 5,8 grados, se presentaron en el centro y sur del archipiélago, causando afectaciones en carreteras, viviendas y parte de una escuela.