Telescopio Swift reingresa sobre Sumatra sin reportes de daños

Lanzado el 20 de noviembre de 2004 para una misión inicial de dos años, Swift observó más de 2,000 estallidos de rayos gamma y más de 1,400 supernovas

El observatorio espacial Swift de la NASA reingresó de forma no controlada sobre el norte de Sumatra, Indonesia, el miércoles 4 de noviembre de 2026. La Fuerza Espacial de Estados Unidos situó el descenso a las 12:39 UTC,. Hasta ese momento no se habían reportado daños ni se había confirmado el hallazgo de fragmentos en tierra.

¿Qué se sabe sobre el reingreso y los posibles restos?

Swift pesaba alrededor de 1,450 kilogramos. Antes del descenso, la NASA calculó que la mayor parte del observatorio se desintegraría al atravesar la atmósfera, aunque algunos componentes podrían resistir el calor. La agencia estimó en 1 entre 2,100 la probabilidad de que algún fragmento causara daño a una persona.

Por la inclinación de su órbita, la zona donde podían caer restos abarcaba una franja entre los 20.6 grados de latitud norte y sur. Esa amplitud llevó a organismos como la Fuerza Aeroespacial Colombiana a seguir su trayectoria antes de que el reingreso se ubicara sobre el sudeste asiático.

Una falla en la nave de rescate impidió elevar su órbita

El aumento de la actividad solar intensificó el arrastre atmosférico y aceleró la pérdida de altitud de Swift. Para prolongar la misión, la NASA contrató a Katalyst Space, que lanzó en julio la nave robótica LINK con el objetivo de capturar el observatorio y llevarlo a una órbita más alta.

LINK llegó a situarse a entre 12 y 15 kilómetros de Swift, según Katalyst Space. Sin embargo, un problema para controlar su orientación elevó el consumo de combustible y dejó a la nave sin margen para realizar la maniobra con seguridad. La NASA y la empresa descartaron la captura en agosto. LINK reingresó el 25 de septiembre y Swift realizó su última observación científica el 20 de octubre.

De una misión de dos años a un archivo de 1.5 millones de imágenes

Lanzado el 20 de noviembre de 2004 para una misión inicial de dos años, Swift observó más de 2,000 estallidos de rayos gamma y más de 1,400 supernovas. Sus datos contribuyeron a unos 7,000 artículos científicos. El observatorio podía detectar un destello, alertar a otros telescopios y reorientar sus instrumentos en alrededor de un minuto para captar el resplandor antes de que se desvaneciera.

Esa rapidez permitió que en 2005 Swift captara el resplandor de un estallido de apenas 0.03 segundos. La observación aportó evidencia a favor de que algunos de esos destellos se producen cuando se fusionan dos estrellas de neutrones.

El observatorio deja un archivo público de unos 12 terabytes, con más de 1.5 millones de imágenes. La NASA evalúa cómo utilizar otras misiones para mantener la capacidad de observar fenómenos cósmicos que aparecen y se desvanecen en poco tiempo.