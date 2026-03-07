Teherán e Israel son atacados con misiles; EUA advierte respuesta

El ejército israelí informó que activó sistemas de defensa para interceptar una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán

La guerra entre Israel e Irán se intensificó con nuevas explosiones en Teherán y el lanzamiento de misiles iraníes hacia territorio israelí, en medio de advertencias de Estados Unidos sobre una próxima campaña de bombardeos que podría convertirse en la más intensa desde que comenzó el conflicto.

El enfrentamiento, que ya cumple cerca de una semana, no muestra señales claras de terminar. Funcionarios estadounidenses señalaron que la ofensiva podría escalar en los próximos días, mientras continúan los ataques cruzados en la región.

Explosiones en Teherán y misiles hacia Israel

Durante la madrugada del sábado, varias explosiones iluminaron el cielo en el oeste de Teherán, generando grandes columnas de humo. Las detonaciones fueron captadas en video mientras Israel confirmaba el inicio de una nueva oleada de ataques contra objetivos iraníes.

En respuesta, el ejército israelí informó que activó sistemas de defensa para interceptar una nueva andanada de misiles lanzados desde Irán, lo que refleja la intensidad que ha alcanzado el enfrentamiento entre ambos países.

El conflicto también comenzó a extenderse a otras zonas de Medio Oriente. En Bahréin se activaron sirenas de alerta por un ataque iraní, mientras Arabia Saudí informó que destruyó drones dirigidos a su yacimiento petrolero de Shaybah y derribó un misil balístico que se dirigía a una base aérea que alberga fuerzas de Estados Unidos.

Estados Unidos aprueba nueva venta de armas a Israel

En medio de la escalada militar, el gobierno de Estados Unidos autorizó una venta de armas a Israel por 151 millones de dólares, reforzando el apoyo militar a su aliado.

El presidente Donald Trump reiteró que no habrá negociaciones con Irán mientras no exista una “rendición incondicional”, postura que eleva la tensión diplomática en el conflicto.

“¡No habrá acuerdo con Irán excepto rendición incondicional!”.

El mandatario estadounidense añadió que, una vez que Irán acepte las condiciones y cuente con líderes “aceptables”, Estados Unidos y sus aliados podrían ayudar a reconstruir el país.

Rusia habría compartido información con Irán

Funcionarios estadounidenses señalaron que Rusia habría proporcionado información a Irán que podría ayudar a identificar activos militares de Estados Unidos en la región, como buques de guerra o aeronaves.

Según los reportes de inteligencia, no existe evidencia de que Moscú esté indicando a Teherán cómo utilizar esos datos, aunque representa el primer indicio de una posible participación indirecta en el conflicto.

El presidente ruso Vladímir Putin sostuvo recientemente una conversación telefónica con el presidente iraní Masoud Pezeshkian, en la que expresó condolencias por la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei.

Advertencia sobre el mayor bombardeo del conflicto

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió que la guerra podría entrar en una nueva fase con la campaña de bombardeos más grande registrada hasta ahora.

Mientras tanto, informes recientes sugieren que una explosión ocurrida el 28 de febrero en una escuela de la ciudad iraní de Minab, donde murieron más de 165 personas, podría haber sido causada por un ataque aéreo estadounidense.

Hasta ahora, ni Estados Unidos ni Israel han confirmado su responsabilidad en ese incidente.