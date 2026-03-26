Tecnólogo Matt Brittin asume la dirección de la BBC tras crisis

Matt Brittin fue nombrado nuevo director general de la BBC, convirtiéndose en el primer responsable de la cadena pública procedente del sector tecnológico

El británico Matt Brittin fue nombrado nuevo director general de la BBC, convirtiéndose en el primer responsable de la cadena pública procedente del sector tecnológico y sin experiencia directa en producción televisiva o periodismo.

El directivo asumirá el cargo el próximo 18 de mayo, en sustitución de Tim Davies, quien dimitió en noviembre pasado tras la polémica por la edición de un discurso del entonces presidente estadounidense Donald Trump relacionado con el Asalto al Capitolio de Estados Unidos de 2021.

La llegada de Brittin marca un giro en la dirección de la BBC, en un momento en que la corporación busca reforzar su credibilidad y adaptarse a la creciente competencia de plataformas digitales y tecnológicas.

El nuevo director tendrá como principal reto reconstruir la reputación de la cadena y modernizar su estrategia frente al avance de gigantes del sector tecnológico.

Formado en la Universidad de Cambridge, donde estudió Economía y Geografía, Brittin también cuenta con un máster en la London Business School.

De Google a la radiodifusión pública

Brittin desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito tecnológico. En 2007 se incorporó a Google, donde ocupó cargos clave como director de operaciones en Reino Unido y, posteriormente, vicepresidente para Europa, Oriente Medio y África.

En 2014 asumió la presidencia regional del gigante tecnológico, posición que mantuvo hasta el año pasado, cuando decidió tomarse un descanso profesional.

Su trayectoria en Google también estuvo marcada por controversias, como su comparecencia ante el Parlamento británico en 2012 para explicar las prácticas fiscales de la compañía en el país.

En enero de 2026, Brittin fue nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico (CBE) por sus servicios a la tecnología y las habilidades digitales.

Pese a su amplia experiencia en el ámbito empresarial, su falta de recorrido en el sector editorial ha generado expectativas sobre la posible designación de un director general adjunto con perfil periodístico.