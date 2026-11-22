La fundadora de Wildberries fue sustituida por Alexéi Kulikov, días después de recibir sanciones europeas y en medio de pérdidas por ataques ucranianos

Tatiana Kim dejó la dirección general de Wildberries, una de las mayores plataformas de comercio electrónico de Rusia, días después de ser incluida en la lista de sanciones de la Unión Europea (UE) y en medio de las pérdidas millonarias provocadas por ataques ucranianos contra instalaciones de la empresa.

De acuerdo con el registro estatal de personas jurídicas de Rusia, el cambio se hizo efectivo el pasado 19 de noviembre, cuando Alexéi Kulikov fue designado para ocupar el cargo que desempeñaba Kim.

La compañía no anunció de inmediato la modificación en su dirección, pero este sábado aclaró que la empresaria no dejará el grupo y continuará participando en su desarrollo estratégico.

Unión Europea sancionó a la fundadora de Wildberries

La salida de Kim de la dirección general ocurrió pocos días después de que la Unión Europea la incorporara a su lista de sancionados, el 16 de noviembre.

Las autoridades europeas la señalaron por presuntamente facilitar la comercialización de artículos militares y productos de doble uso a través de Wildberries, además de mantener vínculos de cooperación con el banco estatal ruso VTB, que también está sujeto a sanciones.

La inclusión en la lista de restricciones europeas representó un nuevo obstáculo para la empresaria, quien fundó la plataforma y se convirtió en una de las figuras más destacadas del comercio electrónico ruso.

Ataques ucranianos provocaron pérdidas millonarias

La compañía también enfrentó dificultades durante el verano, cuando Ucrania lanzó una serie de ataques con drones contra sus centros logísticos.

Los daños ocasionados por estas operaciones habrían generado pérdidas estimadas de entre mil 200 y 5 mil 900 millones de dólares, además de reducir considerablemente la capacidad de almacenamiento de la empresa.

Wildberries, considerada una especie de Amazon ruso por su alcance en el comercio electrónico, no ha informado que la salida de Kim esté directamente relacionada con los ataques o las sanciones europeas.

Pese a dejar la dirección general, la compañía indicó que Tatiana Kim seguirá involucrada en las actividades del grupo, aunque desde una función enfocada en su estrategia de desarrollo.

El nombramiento de Alexéi Kulikov como nuevo director general quedó registrado el 19 de noviembre, mientras que la empresa no ofreció mayores detalles sobre las responsabilidades que asumirá Kim en esta nueva etapa.