Tarcísio de Freitas gana reelección en São Paulo sin balotaje

Durante la campaña, Freitas participó en actos junto con Flávio Bolsonaro y ofreció ayudarlo tanto en São Paulo como en otras regiones del país

Tarcísio de Freitas fue reelegido gobernador de São Paulo en la primera vuelta este domingo 4 de octubre, con una ventaja de más de 26 puntos sobre Fernando Haddad. El triunfo mantiene al aliado de los Bolsonaro al frente del estado más poblado de Brasil y fortalece su posición para apoyar la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro.

Con alrededor del 90% de las urnas contabilizadas, el candidato de Republicanos obtenía el 62.85% de los votos válidos, frente al 36.22% de Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT).

La diferencia ya impedía que su adversario lo alcanzara, aunque los porcentajes podían variar al concluir el recuento.

Freitas evita el balotaje y vuelve a derrotar a Haddad

El gobernador consiguió un segundo mandato sin necesidad de una ronda de desempate, a diferencia de 2022, cuando también venció a Haddad, pero en segunda vuelta. São Paulo no definía la gubernatura en la primera votación desde el triunfo de Geraldo Alckmin en 2014.

Freitas, de 51 años, llegó a la jornada como favorito en las encuestas. Al acudir a votar se declaró optimista y sostuvo que un respaldo amplio le permitiría fortalecer su siguiente administración.

Ingeniero civil y militar de reserva, fue ministro de Infraestructura durante el gobierno de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022. Su gestión estatal ha combinado políticas de seguridad de mano dura con privatizaciones, entre ellas la de la compañía de agua y saneamiento Sabesp.

El resultado refuerza su respaldo a Flávio Bolsonaro

Durante la campaña, Freitas participó en actos junto con Flávio Bolsonaro y ofreció ayudarlo tanto en São Paulo como en otras regiones del país. Su reelección le permite mantener una base política relevante en un estado decisivo por su peso económico y electoral.

El gobernador había sido considerado entre las posibles figuras para encabezar la candidatura presidencial del bolsonarismo, pero respaldó la elección del senador Flávio Bolsonaro para competir por el cargo.

Para Haddad, exalcalde de São Paulo y exministro de Hacienda cercano al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el resultado representa una nueva derrota frente a Freitas. El PT quedó lejos de forzar una segunda vuelta en la disputa por el gobierno paulista.