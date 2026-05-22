Taiwán responde a reportes sobre armas de EUA

La situación surge en medio de la creciente presión militar internacional derivada del conflicto con Irán y de las tensiones entre Estados Unidos y China

El Gobierno de Taiwán aseguró este viernes que no ha recibido información oficial sobre posibles cambios o ajustes en la venta de armamento por parte de Estados Unidos, luego de que funcionarios estadounidenses revelaran que Washington decidió pausar temporalmente una transferencia militar valuada en 14,000 millones de dólares.

La situación surge en medio de la creciente presión militar internacional derivada del conflicto con Irán y de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China en la región del Indo-Pacífico.

Taipei afirma que no hay confirmación oficial

La portavoz de la Oficina Presidencial taiwanesa, Karen Kuo, declaró que el gobierno tomó nota de las versiones difundidas en Estados Unidos, aunque aclaró que hasta ahora no existe confirmación oficial sobre modificaciones en el acuerdo militar.

“Actualmente no existe ninguna información sobre ajustes por parte de Estados Unidos respecto a esa venta de armas”, señaló.

La funcionaria también pidió que el proyecto presupuestal destinado a financiar adquisiciones militares avance sin obstáculos dentro del Parlamento taiwanés.

Según explicó, el objetivo es mantener el calendario previsto para fortalecer la capacidad defensiva de la isla.

EUA prioriza municiones ante conflicto con Irán

Las declaraciones de Taiwán ocurrieron después de que el secretario interino de la Marina estadounidense, Hung Cao, afirmara ante el Senado que Washington decidió pausar temporalmente parte de las ventas militares a Taipéi.

Durante una audiencia en el Subcomité de Defensa del Comité de Asignaciones del Senado, el funcionario explicó que la medida busca garantizar suficientes reservas de misiles e interceptores para la campaña militar relacionada con Irán.

No obstante, Cao sostuvo que Estados Unidos todavía mantiene existencias “abundantes” de armamento y aseguró que las ventas militares al extranjero podrían retomarse cuando la administración estadounidense lo considere conveniente.

También indicó que la decisión final dependerá del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y del secretario de Estado, Marco Rubio.

Taiwán depende del respaldo militar estadounidense

Desde que Washington rompió relaciones diplomáticas con Taiwán en 1979 para establecer vínculos oficiales con China, Estados Unidos mantiene el suministro de armamento defensivo a la isla mediante la Ley de Relaciones con Taiwán.

Ese marco legal ha permitido durante décadas la aprobación de multimillonarios paquetes militares para fortalecer la capacidad defensiva taiwanesa frente a posibles amenazas de Pekín.

Tan solo el pasado diciembre, Estados Unidos anunció un paquete de apoyo militar valuado en 11,100 millones de dólares.

Aunque la venta de armas a Taiwán forma parte de la política estadounidense, distintas administraciones han pausado temporalmente algunos acuerdos en momentos de tensión diplomática con China.

Crece tensión en el Indo-Pacífico

Taiwán depende en gran medida del respaldo militar estadounidense para mantener capacidad de disuasión frente a China, país que considera a la isla como parte de su territorio y que no ha descartado el uso de la fuerza para asumir su control.

Actualmente, Taiwán mantiene relaciones diplomáticas formales con apenas 12 países, mientras el gobierno chino continúa incrementando la presión militar y política sobre la isla.

La posibilidad de que Washington retrase parte de los suministros militares ocurre además en un momento de creciente tensión internacional, marcado por conflictos simultáneos en Medio Oriente y el Indo-Pacífico.