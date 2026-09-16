Tailandia endurece visados y México pierde entrada sin visa

Los viajeros mexicanos ya no podrán entrar a Tailandia bajo el esquema de exención de visa, por lo que deberán realizar el trámite correspondiente

Los mexicanos que tengan planeado viajar a Tailandia deberán tomar en cuenta un cambio en las reglas de ingreso al país, ya que desde este martes tendrán que volver a solicitar una visa de turista.

La medida forma parte de un endurecimiento en las condiciones de entrada para extranjeros implementado por las autoridades tailandesas, que también redujeron de 60 a 30 días el periodo de estancia sin visa para ciudadanos de 60 países, entre ellos España, Estados Unidos, Reino Unido, India y Japón.

México quedó fuera del grupo de países que mantienen la exención de visa. La misma situación aplica para ciudadanos de Colombia, Panamá, Cuba y Uruguay, quienes anteriormente podían ingresar sin este requisito.

El Gobierno de Tailandia explicó que los cambios buscan atender preocupaciones por el uso indebido de las estancias sin visa, principalmente por extranjeros que permanecen más tiempo del permitido o realizan actividades laborales sin contar con los permisos correspondientes.

Las nuevas reglas revierten la ampliación aplicada en junio de 2024, cuando Tailandia elevó de 30 a 60 días la estancia permitida sin visa para ciudadanos de 93 países, como parte de una estrategia para impulsar el turismo después de la pandemia de covid-19.

Ahora, de esos 93 países, 60 conservarán la entrada sin visa durante un máximo de 30 días, mientras que otros 33 perderán esa facilidad. Entre estos últimos se encuentran México, Colombia, Cuba, Panamá y Uruguay.

Los viajeros mexicanos ya no podrán entrar a Tailandia bajo el esquema de exención de visa, por lo que deberán realizar el trámite correspondiente antes de su viaje.