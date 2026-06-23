Tailandia cierra casi 14,000 páginas de apuestas por el Mundial

La persecución de páginas y perfiles en redes sociales responde a una orden judicial enmarcada en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las autoridades de Tailandia han cerrado 13,888 páginas de apuestas en junio, como parte de un operativo del Gobierno contra estas webs, ilegales en el país y cuya proliferación ha aumentado en el marco del Mundial de Fútbol que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

En un comunicado, la oficina del primer ministro, Anutin Charnvirakul, informó este lunes de que distintos organismos del Estado trabajan "para mejorar el bloqueo de direcciones de sitios web relacionadas con el juego en línea.

Las 13,888 páginas fueron bloqueadas del 1 al 18 de junio, cuando sólo había transcurrido la primera semana de la cita mundialista, por lo que las autoridades aseguran que continuarán vigilando este tipo de sitios, especialmente hasta que culmine el torneo, el próximo 19 de julio.

El Ejecutivo está usando herramientas de inteligencia artificial (IA) para detectar y analizar sitios web y redes sociales vinculadas con las apuestas digitales, castigadas con cárcel en el país, donde sólo están permitidas la Lotería Nacional y las posturas de dinero en hipódromos.

La persecución de páginas y perfiles en redes sociales responde a una orden judicial enmarcada en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que Tailandia ni ningún país del Sudeste Asiático está participando.