Suspenden juicio contra Evo Morales y ordenan captura

El exmandatario es investigado por supuestamente haber sostenido una relación con una menor de edad, con quien presuntamente tuvo una hija

El juicio contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por el presunto delito de trata agravada de personas fue suspendido este lunes luego de que un tribunal lo declarara en rebeldía por no acudir a la audiencia inicial del proceso.

La determinación judicial establece que el caso permanecerá detenido hasta que el exmandatario comparezca voluntariamente ante las autoridades o sea detenido mediante la orden de captura emitida en su contra.

Tribunal emite orden de captura contra Evo Morales

La audiencia se llevó a cabo en la ciudad de Tarija sin la presencia de Morales ni de su equipo legal, situación que derivó en la declaratoria de rebeldía y en la emisión de medidas cautelares, entre ellas el arraigo para impedir su salida de Bolivia.

“El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados”, informó el fiscal Luis Gutiérrez.

El representante del Ministerio Público aclaró que la ejecución de la orden de captura corresponde exclusivamente a la Policía boliviana.

Defensa acusa irregularidades en el proceso

Abogados del exgobernante aseguraron que Morales no recibió una notificación personal para asistir a la audiencia y señalaron que el proceso tiene un trasfondo político, en medio de protestas sociales contra el Gobierno boliviano.

Desde octubre de 2024, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, considerado su principal bastión político, resguardado por simpatizantes que han impedido operativos policiales para detenerlo.

Morales enfrenta acusación por presunta relación con menor

El exmandatario es investigado por supuestamente haber sostenido una relación con una menor de edad, con quien presuntamente tuvo una hija durante su gestión presidencial en 2016.

La Fiscalía de Tarija sostiene que cuenta con más de 170 pruebas y decenas de testimonios para sustentar la acusación durante el juicio oral.