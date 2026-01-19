Suspenden clases en Guatemala por ola de violencia pandillera

La suspensión de clases busca limitar la movilidad de menores de edad mientras continúan las acciones de contención; al menos siete agentes han muerto

La suspensión de clases en Guatemala fue anunciada como una medida preventiva ante el incremento de hechos violentos registrados en distintos puntos del país. La decisión aplica para escuelas públicas y colegios privados únicamente durante el lunes, a pocos días del inicio del ciclo escolar 2026, con el objetivo de reducir riesgos para la comunidad estudiantil.

La disposición fue informada por el Ministerio de Educación, que explicó que la prioridad es la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, en un contexto marcado por ataques armados y disturbios en centros penitenciarios. Las autoridades educativas señalaron que las actividades académicas se reanudarán conforme se evalúe la situación de seguridad.

¿Por qué se suspendieron las clases en Guatemala?

La medida ocurre tras una serie de hechos violentos atribuidos a pandillas, entre ellos el asesinato de al menos siete agentes de la Policía Nacional Civil en distintos ataques registrados en la Ciudad de Guatemala. Los hechos se dieron de forma simultánea a motines en cárceles, lo que generó alertas en las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con información oficial, los ataques contra policías ocurrieron en varios puntos de la capital, lo que obligó a reforzar operativos de seguridad y a emitir recomendaciones preventivas para la población. La suspensión de clases busca limitar la movilidad de menores de edad mientras continúan las acciones de contención.

Gobierno de Guatemala presenta resultados de ataques armados en el país

El Ministerio de Gobernación confirmó la muerte de siete agentes y la detención de al menos siete presuntos pandilleros relacionados con los ataques armados. Las autoridades indicaron que se mantendrán operativos para restablecer el orden en distintas zonas del país.

Los primeros agentes fallecieron tras un atentado registrado a pocos kilómetros del centro de la capital, según reportes de cuerpos de auxilio. Posteriormente se confirmaron más agresiones en otros sectores, lo que elevó el nivel de alerta a nivel nacional.

Motines en cárceles del sur del país fueron controlados

En paralelo, fuerzas de seguridad retomaron el control de la cárcel de máxima seguridad Renovación I, ubicada en el sur del país, luego de un motín registrado el sábado. Durante el operativo fue neutralizado un líder de la pandilla Barrio 18, identificado como uno de los principales promotores de la revuelta.

Las autoridades penitenciarias informaron que el motín se originó por exigencias relacionadas con traslados y condiciones al interior del penal. Tras recuperar el control, se reforzaron las medidas de vigilancia en otros centros penitenciarios.

Por esta razón el conflicto con pandillas ha ido en ascenso

Durante el segundo semestre de 2025, las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha intensificaron su confrontación con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones. El conflicto se agudizó tras el traslado de sus líderes a Renovación I, realizado el 31 de julio para mantenerlos aislados.

Desde entonces, se han registrado motines recurrentes en distintos centros penitenciarios, lo que ha derivado en operativos constantes y un despliegue reforzado de fuerzas de seguridad. Las autoridades mantienen vigilancia permanente y evalúan nuevas acciones para contener la violencia.