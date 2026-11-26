La suspensión afectó a vuelos a Miami procedentes de distintos centros regionales de control del tráfico aéreo, entre ellos los Jacksonville y Atlanta

La noche de este miércoles, el Aeropuerto Internacional de Miami suspendió las operaciones después de que un avión de carga se saliera de la pista.

La Administración Federal de Aviación (FAA) suspendió las salidas, según anunció en su portal oficial, debido a que un avión de carga salió de la pista al aterrizar.

La suspensión de las operaciones inició a las 20:16 hora local y estaba previsto que se reiniciaran a las 21:45, aunque la FAA advirtió de una probabilidad de que la medida se prolongara.

Un avión de carga de FedEx se salió de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami. https://t.co/BGRly3ufJy — Media Oriente (@MediaOriente) November 26, 2026 De acuerdo con los informes preliminares, la aeronave, un McDonnell Douglas MD-11, propiedad de FedEx, se salió de la pista, lo que obligó a interrumpir el tráfico aéreo entrante mientras se realizaban trabajos para despejar la zona y restablecer las operaciones con normalidad. La suspensión en tierra afectó a vuelos con destino a Miami procedentes de distintos centros regionales de control del tráfico aéreo, entre ellos los de Miami, Jacksonville y Atlanta, así como los de Washington, Indianápolis, Fort Worth, Houston y Memphis.