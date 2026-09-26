Surge Tormenta Gonzalo en el Atlántico mientras Fay se fortalece

Las lluvias de este ciclón podrían afectar, además de Cabo Verde, a la costa oeste de África entre Guinea-Bissau y Senegal

La tormenta tropical Gonzalo, la séptima del año en el Atlántico, surgió este viernes cerca de las islas africanas de Cabo Verde, mientras el ciclón Fay se fortalece en el norte de dicho océano al avanzar hacia el occidente, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Gonzalo, que se formó en la madrugada, estaba a 120 millas al sur de las islas de Cabo Verde, con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora, indicó el último reporte del NHC.

Las lluvias de este ciclón podrían afectar, además de Cabo Verde, a la costa oeste de África entre Guinea-Bissau y Senegal desde el viernes hasta el sábado, alertó el informe.

"Es posible que se produzcan áreas de inundaciones repentinas a lo largo de la costa oeste de África, con algunos peligros de inundaciones repentinas aisladas en las islas del este de Cabo Verde", observó.

Con ello, este ciclón se sumó en el Atlántico a Fay, una tormenta que primero surgió el domingo, decreció a depresión tropical el martes, pero un día después volvió a intensificarse.