Surfista queda grave tras ataque de tiburón en Australia

Una vez en tierra, un grupo de adolescentes se sumó a las labores de auxilio y utilizó la correa de una tabla para improvisar un torniquete

Un surfista de 56 años permanece hospitalizado en condición grave, pero estable, después de ser atacado por un tiburón mientras se encontraba en Glenfield Beach, cerca de Geraldton, en Australia Occidental.

La víctima fue identificada como Mel Ismail, bombero y experimentado surfista de la comunidad, quien se encontraba fuera de servicio cuando ocurrió el incidente durante la mañana del lunes 14 de septiembre.

El ataque se registró alrededor de las 9:45 horas, cuando Ismail surfeaba solo aproximadamente a 40 metros de la costa. El hombre sufrió lesiones graves en una pierna y comenzó a pedir ayuda mientras permanecía dentro del agua.

Surfista y adolescentes auxiliaron a la víctima

Otro surfista observó sangre en el mar y acudió para llevar a Ismail hasta la orilla. Una vez en tierra, un grupo de adolescentes se sumó a las labores de auxilio y utilizó la correa de una tabla para improvisar un torniquete.

La rápida intervención permitió contener la hemorragia mientras llegaban los servicios de emergencia. Posteriormente, el lesionado fue llevado hasta un punto de encuentro con los paramédicos y trasladado como paciente de máxima prioridad al Geraldton Health Campus.

Ismail permanece bajo atención especializada en la unidad de cuidados intensivos y alta dependencia del hospital. El personal médico indicó que, debido a la gravedad de las heridas, enfrentará un proceso de recuperación prolongado.

Su familia agradeció el apoyo de quienes participaron en el rescate, de los servicios de emergencia, del personal hospitalario y de la comunidad de Geraldton, aunque solicitó privacidad durante el tratamiento.

Analizan la tabla para identificar al tiburón

Las autoridades aseguraron la tabla y el traje de neopreno utilizados por Ismail para examinar las marcas de mordedura. El objetivo es obtener indicios que permitan determinar el tamaño y la especie del ejemplar involucrado.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente qué tipo de tiburón protagonizó el ataque, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

Las imágenes de la tabla muestran daños considerables, aunque los especialistas deberán concluir sus análisis antes de establecer las características del animal.

Mantienen cerrada Glenfield Beach

Después del incidente, Glenfield Beach fue cerrada temporalmente para reducir riesgos entre bañistas y surfistas. Las autoridades desplegaron recorridos terrestres y marítimos, además de vigilancia aérea mediante drones.

Personal especializado también realizó labores de observación desde las dunas y patrullajes en vehículos a lo largo de la costa, mientras continúa la búsqueda de posibles indicios sobre la presencia de tiburones en el área.

El ataque ocurrió en una playa situada cerca de Geraldton, aproximadamente a 430 kilómetros al norte de Perth. Las autoridades recomendaron evitar la zona y consultar las alertas oficiales antes de ingresar al mar, mientras se mantienen las labores de vigilancia y se conoce el resultado de los análisis.