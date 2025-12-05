Surcoreanos piratearon cámaras para generar contenido sexual

Fuentes de la investigación confirmaron que parte de las imágenes robadas se usaron para generar contenido sexual que terminó en una página web.

Cuatro surcoreanos han sido detenidos en relación al pirateo de aproximadamente 120,000 cámaras de vigilancia de hogares y negocios, confirmaron fuentes de la investigación, que ha revelado que parte de las imágenes robadas se usaron para generar contenido sexual que terminó en una página web.

Los detenidos son todos varones, uno de ellos veinteañero y los otros tres en la treintena, detalló el supervisor del caso, el inspector jefe Kim Young-woon, de la División de Respuesta a Ciberterrorismo de la Dirección de Investigaciones de la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur.

Los aparatos pirateados eran cámaras IP, dispositivos de videovigilancia digital que transmiten imágenes y audio a través de una red, como Internet, permitiendo el monitoreo remoto, y que son fácilmente adquiribles a nivel global.

En el caso de dos de los detenidos, el contenido obtenido fue editado para producir más de un millar de vídeos de contenido sexual que vendieron a un sitio web en un tercer país por valor combinado de 53 millones de wones (unos 36,000 dólares), según detalles publicados por la Policía, que señaló que está implementando medidas para evitar daños mayores a las víctimas.

Los videos producidos por estas dos personas suponen el 62 % de los vídeos publicados en la citada plataforma en el último año.

Los otros dos detenidos tenían almacenadas imágenes robadas, pero se confirmó que no distribuyeron ni vendieron ninguna de ellas.

Los detenidos, que no trabajaron juntos, se infiltraron en los dispositivos con facilidad porque usaban contraseñas vulnerables con caracteres repetidos o números secuenciales, señaló la Policía, que ha pedido a los usuarios de este tipo de cámaras que cambien sus contraseñas inmediatamente y que las renueven periódicamente.

Otras tres personas fueron arrestadas por comprar y ver material filmado ilegalmente y contenido sexual a través de la web implicada en el caso, y las autoridades no descartan detenciones adicionales.

Preguntado por el país donde se encuentra el portal web al que se le vendieron las imágenes, y que las autoridades surcoreanas están tratando de bloquear para un eventual cierre, el inspector jefe Kim no quiso ofrecer detalles por ser una investigación en curso.