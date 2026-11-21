Un sismo de magnitud 4.4 sacudió Los Ángeles, California, durante la madrugada; autoridades no reportaron daños estructurales ni personas heridas.

Un terremoto de magnitud 4.4 sacudió el área metropolitana de Los Ángeles, en California, este viernes de madrugada, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El epicentro del temblor, que se localizó cerca de Commerce, al sureste de Los Ángeles, se produjo en torno a las 3:25 de la madrugada (hora local), y se reportó a una profundidad de 17.1 kilómetros, destacó la USGS.

Según los primeros informes de los servicios de Emergencias no se aprecian daños estructurales o heridos, aunque algunos ciudadanos mostraron su sorpresa por el sismo en redes sociales.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles activó el "modo terremoto" y anunció que realizará inspecciones de la infraestructura crítica en busca de daños, según informó en una alerta.

Video From LAX Captures the Moment a Magnitude 4.4 Earthquake Shook Los Angeles https://t.co/5JrQYoXvh9 https://t.co/Fsf1wdMGhi — Cedar News (@cedar_news) November 20, 2026