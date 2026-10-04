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Supera Feria del Libro de Quito 37,000 visitantes

Por: EFE

03 Octubre 2026, 16:23

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El evento literario en Ecuador reúne a destacados autores internacionales y más de 200 actividades culturales financiadas por el Estado.

Supera Feria del Libro de Quito 37,000 visitantes

La Feria Internacional del Libro de Quito (FIL) alcanzó los 37,000 visitantes entre el 30 de septiembre y este sábado, según cifras recopiladas hasta las 16:00 de la tarde de esta jornada, según datos de la organización compartidos a EFE.

Del total de asistentes contabilizados hasta esa hora, 1,225 llegaron desde otras provincias de Ecuador distintas a Pichincha, donde se encuentra la capital del país.

La cifra se corresponde con los primeros cuatro días de actividades de la feria, que reúne a más de cincuenta autores de Ecuador, España, Argentina, Perú y México y más de 200 actividades vinculadas a la lectura, escritura y música, entre otros.

La feria se celebrará hasta el 4 de octubre y fue un trabajo conjunto entre la Cámara Ecuatoriana del Libro (CEL), la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo y el Gobierno de Ecuador, con una inversión de 450,000 dólares, la mayor parte correspondiente a fondos públicos.

El encuentro, que reúne a escritores, editoriales, libreros, gestores culturales y lectores, tiene entre sus invitados internacionales a Carmen Posadas, escritora española y ganadora del Premio Planeta; Andrés Neuman, novelista, poeta y ensayista hispano-argentino, ganador del Premio Alfaguara; y Guillermo Arriaga, escritor, guionista y cineasta mexicano.

Y en el ámbito nacional, la feria realiza la presentación de libros de autores como Roger Ycaza, Juan Carlos Luque, Johan Erazo, María Fernanda Reinoso, Melanie García y Daniela Mejía, entre otros.

Hasta la edición pasada, y desde 2021, el evento había sido organizado por el Municipio de Quito, pero debido a la reforma del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que obliga a los municipios a destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión física, la administración local anunció, durante el primer trimestre de 2026, la cancelación del evento, pero inmediatamente el Gobierno asumió la realización.

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