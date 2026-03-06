Supera China a EUA y es el país con más milmillonarios en 2025

El empresario Zhang Yiming, fundador de la empresa tecnológica ByteDance, propietaria de TikTok y Douyin, es el hombre más rico de China

China se posicionó como el país con más milmillonarios del mundo al alcanzar los 1,110 en 2025, superando a Estados Unidos, que registra 1,000 grandes fortunas, según el listado global publicado por el instituto de investigación Hurun Report.

El informe, conocido como la “Forbes china”, señala que el número de personas con patrimonios superiores a 1,000 millones de dólares superó por primera vez las 4,000 a nivel mundial, al registrar un total de 4,020 milmillonarios, frente a los 3,442 contabilizados el año anterior.

Países con más milmillonarios en el mundo

De acuerdo con el reporte, China encabeza el ranking mundial con 1,110 milmillonarios, mientras que EUA ocupa el segundo lugar con 1,000.

En la lista global también destacan India, con 308 grandes fortunas, y Rusia, con 105, consolidándose entre los países con mayor concentración de riqueza.

Los cálculos del estudio se realizaron con datos actualizados hasta el 15 de enero de este año.

Nueva York lidera entre las ciudades con más riqueza

El análisis también identifica las ciudades con mayor presencia de milmillonarios. Nueva York mantiene el primer lugar con 146 personas con fortunas superiores a 1,000 millones de dólares.

Le siguen tres ciudades chinas: Shenzhen con 132 milmillonarios, Shanghái con 120 y Pekín con 107, lo que refleja el crecimiento económico y empresarial del país asiático.

Los empresarios más ricos de China

En el plano individual, el empresario Zhang Yiming, fundador de la empresa tecnológica ByteDance —propietaria de TikTok y Douyin—, se mantiene como el hombre más rico de China.

Su patrimonio se estima en aproximadamente 550,000 millones de yuanes, equivalentes a cerca de 76,000 millones de dólares.

En segundo lugar aparece Zhong Shanshan, fundador de la embotelladora Nongfu Spring, con unos 510,000 millones de yuanes (alrededor de 70,000 millones de dólares).

El tercer puesto corresponde a Ma Huateng, presidente de Tencent, con una fortuna cercana a 465,000 millones de yuanes, equivalentes a unos 64,000 millones de dólares.

Elon Musk continúa como el más rico del mundo

En el ranking global de fortunas, el empresario estadounidense Elon Musk mantiene el primer lugar por quinta vez en seis años.

Su patrimonio se estima en alrededor de 760,000 millones de dólares, impulsado principalmente por el crecimiento en la valoración de empresas como Tesla y SpaceX.

Detrás de Musk se ubica Jeff Bezos, fundador de Amazon, con una fortuna aproximada de 290,000 millones de dólares, seguido por Larry Page, cofundador de Alphabet, quien entra por primera vez en el tercer lugar con un patrimonio cercano a los 260,000 millones de dólares.