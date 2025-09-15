Suman siete sismos en Ecuador en tan solo dos días

Durante la jornada de este sábado se registraron al menos cinco sismos de entre 3.2 y 4.8 grados de magnitud en el Cinturón de Fuego del Pacífico

Un sismo de magnitud 3.3 fue registrado en la provincia de Morona Santiago, Ecuador.

De acuerdo con el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió en la zona Amazónica con un temblor de 60 kilómetros de profundidad y a más de 58 kilómetros de la ciudad de Sucúa.

Este fenómeno natural se reportó horas después de que en las costas de Manabí fueran sacudidas por otro terremoto de 3.9 en la escala de Ritcher.

Se presume que durante la jornada del sábado, se notificó que otros cinco sismos se reportaron en la szonas cercanas al Puerto López, cuyas magnitudes oscilaron entre 3.2 y 4.8.

La provincia de Manabí y su vecina Esmeraldas fueron las más golpeadas por un terremoto de magnitud 7.8 grados de magnitud en 2016, que dejó más de 670 fallecidos, miles de afectados, así como millonarias pérdidas materiales.

Ecuador se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.