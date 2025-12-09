Suman ocho heridos por terremoto magnitud 7.6 en Japón

Autoridades meteorológicas estimaron que el posible tsunami podría alcanzar hasta los tres metros de altura y podría impactar a tres prefecturas

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al menos ocho personas resultaron lesionadas por el terremoto magnitud 7.6 registrado al norte de Japón.

De acuerdo con medios de comunicación, la alerta de tsunami en las costas del norte y noreste del archipiélago continúa vigente.

Autoridades meteorológicas estimaron que el posible tsunami podría alcanzar hasta los tres metros de altura.

Dos personas resultaron lesionadas por caídas derivadas del seísmo en Hokkaido. Una de ellas durante el desalojo de más de 23,000 personas de dicha prefectura.

Video del terremoto 7.6 en Japón 🇯🇵

Así Se percibe en unos acuarios pic.twitter.com/SQtbEEtIEf — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) December 8, 2025

La primera ministra de China, Sanae Takaichi, estableció un equipo especial para evaluar la magnitud de los heridos y daños.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo.

Emiten alerta por posible sismo

Autoridades de Japón emitieron una alerta para advertir sobre la posibilidad de que se registre otro terremoto de gran magnitud en los próximos días en la misma zona.

Dicha medida llega después del sismo de 7.5 que sacudió la zona a última hora del lunes y que dejó al menos ocho personas heridas, además de provocar una alerta de tsunami.