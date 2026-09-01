Suman más de 800 muertos por inundaciones en Nepal y Tíbet

Nepal reporta además 239 personas heridas y mantiene la búsqueda de miles de desaparecidos, en el quinto día de operaciones

La cifra de muertos por las devastadoras inundaciones que golpearon la frontera entre Nepal y China aumentó a 804, luego de que las autoridades nepalíes elevaran a 788 el número de víctimas mortales.

Del lado chino se han confirmado 16 fallecidos, mientras que en ambos países permanecen 3,048 personas desaparecidas, entre ellas cientos de turistas extranjeros y al menos dos españoles.

Nepal reporta además 239 personas heridas y mantiene la búsqueda de miles de desaparecidos, en el quinto día de operaciones de rescate.

Más de 19,800 elementos del Ejército y la Policía participan en las labores, con especial atención en las centrales hidroeléctricas sepultadas por el desastre, donde se teme que permanezcan atrapados más de 900 trabajadores.

Hasta ahora, las autoridades nepalíes han logrado rescatar a 8,730 personas, incluidos 279 trabajadores rescatados mediante helicópteros y 227 extranjeros.

Los cuerpos que aún no han sido identificados permanecen en 21 hospitales de distintos distritos, mientras algunos ya comenzaron a ser enterrados debido al avanzado estado de descomposición.

En tanto, China informó que la represa natural formada por un deslizamiento de tierra comenzó a desaguar de manera natural y se encuentra prácticamente vacía en el suroeste del Tíbet.