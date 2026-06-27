Suman 920 muertos y 3,360 heridos por sismos en Venezuela

La región costera de La Guaira fue declarada como la 'zona cero' con decenas de edificios colapsados tras este impactante fenómeno natural

Al menos 920 muertos y más de 3,360 heridos se contabilizaron durante la mañana de este viernes, luego de que dos terremotos de gran magnitud sacudieran hace dos días a Venezuela.

La región costera de La Guaira fue declarada como la "zona cero" con decenas de edificios colapsados ​​y donde se ha registrado la mayor cantidad de víctimas fatales.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, acudió hasta esta zona para anunciar que cuenta con más de 4,000 personas damnificadas y 383 edificaciones afectadas de manera total o importante".

A su vez, informó que más de 800 voluntarios ya han llegado al país, en su mayoría procedentes de Estados Unidos y México, pero también de El Salvador, Suiza, Colombia, España, Ecuador, República Dominicana y Panamá.

Miembros de la agencia de protección civil, bomberos y personal con equipos de escaneo capaces de localizar teléfonos celulares y otros dispositivos que pueden ayudar a identificar a personas atrapadas abordando el avión de la Fuerza Aérea Brasileña.

En la carretera principal de Venezuela, caravanas de fuerzas estatales, personal de servicios de emergencia, camiones volquete y maquinaria pesada se dirigen hacia la zona de la tragedia. Una camioneta civil que transportaba colchones tenía las ventanas marcadas con el letrero “Ayuda de Trujillo”.