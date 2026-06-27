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Suman 920 muertos y 3,360 heridos por sismos en Venezuela

Por: Diana Valeria Leyva

26 Junio 2026, 12:03

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La región costera de La Guaira fue declarada como la 'zona cero' con decenas de edificios colapsados tras este impactante fenómeno natural

Suman 920 muertos y 3,360 heridos por sismos en Venezuela

Al menos 920 muertos y más de 3,360 heridos se contabilizaron durante la mañana de este viernes, luego de que dos terremotos de gran magnitud sacudieran hace dos días a Venezuela.

La región costera de La Guaira fue declarada como la "zona cero" con decenas de edificios colapsados ​​y donde se ha registrado la mayor cantidad de víctimas fatales.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, acudió hasta esta zona para anunciar que cuenta con más de 4,000 personas damnificadas y 383 edificaciones afectadas de manera total o importante".

A su vez, informó que más de 800 voluntarios ya han llegado al país, en su mayoría procedentes de Estados Unidos y México, pero también de El Salvador, Suiza, Colombia, España, Ecuador, República Dominicana y Panamá.

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Miembros de la agencia de protección civil, bomberos y personal con equipos de escaneo capaces de localizar teléfonos celulares y otros dispositivos que pueden ayudar a identificar a personas atrapadas abordando el avión de la Fuerza Aérea Brasileña.

En la carretera principal de Venezuela, caravanas de fuerzas estatales, personal de servicios de emergencia, camiones volquete y maquinaria pesada se dirigen hacia la zona de la tragedia. Una camioneta civil que transportaba colchones tenía las ventanas marcadas con el letrero “Ayuda de Trujillo”.

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