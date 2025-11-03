Suman 68 manifestantes arrestados por agentes del ICE en Chicago

Autoridades migratorias intentar reprimir las protestas establecidas por la ciudadanía, quienes demandan el trato inhumano brindado en los centros de detención

Al menos 68 manifestantes de las protestas en Broadview han sido arrestados desde el pasado 3 de octubre, informó la Oficina del Sheriff del condado de Cook.

De acuerdo con el testimonio de algunos detenidos, los agentes con parches de la Policía de Illinois comenzaron a empujar a los manifestantes para iniciar con el forcejeo, donde algunos resultaron lesionados.

Dichas protestas se llevaron a cabo luego de que activistas denunciaron que en un centro de detención de la localidad se cuentan con condiciones inhumanas, debido a que se les ha impedido tener contacto con sus abogados de defensa y los obligaron a firmar documentos que no comprendían.

Durante meses, los defensores expresaron sus preocupaciones por las condiciones del centro, mismo que ha sido objeto de escrutinio por parte de los miembros del Congreso.

Chicago se ha caracterizado por contar con una sociedad unida, por lo que se convirtió en el epicentro de la represión migratoria establecida por el presidente desde el mes de septiembre.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos que patrullan las calles suelen ser seguidos por automovilistas y ciclistas que hacen sonar sus silbatos para alertar sobre su presencia en la zona.