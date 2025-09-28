Suman 44 muertos por ataques en Gaza; Israel ignora alto al fuego

Médicos en Gaza externan preocupación ante la imposibilidad de acceder al hospital, donde más de 150 personas se encuentran siendo atendidas

Al menos 44 personas perdieron la vida a causa de los ataques perpetrados por Israel en Franja de Gaza, según informaron funcionarios de salud.

Entre las víctimas se encontraban nueve personas pertenecientes a una misma familia, quienes se encontraban refugiados en un campamento de Nuseirat.

Por su parte, el Ejército de Israel inficó que no tenía conocimiento de posibles decesos causados por los ataques registrados al sur del enclave.

El director del hospital Shifa afirmó que los médicos se encuentran preocupados debido a que los tanques se acercan cada vez más a las inmediaciones del hospital, lo que restringe el acceso a las instalaciones donde se encuentran al menos 159 pacientes.

Estos despliegues ocurrieron después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahum declarara que su país debe "terminar el trabajo" contra Hamás frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Esta declaración la brindó el funcionario a pesar de que la presión internacional para que se concluya el conflicto bélico se intensifica.

Alrededor de 300,000 personas huyeron de la zona, mientras que los hospitales y centros de salud continúan al borde del colapso.