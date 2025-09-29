Suman 40 muertos por estampida en India; desatan crisis política

Autoridades aseguraron que los organizadores enfrentarán diversos cargos por negligencia grave. Fuentes afirman que no se contaba con agua, ni alimentos

Autoridades informaron que la cifra de personas fallecidas a causa de la estampida registrdada en el mitin de un político en India.

De acuerdo con el director general adjunto de la Policía del Estado de Tamil Nadu, donde se mencionó que los organizadores del evento enfrentarán cargos criminales por presunta negligencia grave.

Según esto, en la zona del evento no había una provisión adecuada de agua o comida, lo que provocó desmayos entre la multitud.

Testigos aseguraron a los medios que, incluso mientras Vijay pronunciaba su discurso, varias personas se desplomaron, pero el acto continuó y supuestamente no se permitió el acceso de las ambulancias al recinto.

La tragedia, que dejó más de un centenar de heridos puso al actor de 51 años, convertido en político, en el centro de la tensión.

Aunque las estampidas son una tragedia recurrente en India, generalmente se vinculan ante la afluencia de personas en eventos religiosos o festivales. La combinación de una enorme densidad, infraestructuras inadecuadas y una carente planificación de seguridad propicia este tipo de sucesos.