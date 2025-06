Suman 32 muertos en Pakistán por inundaciones súbitas

El inicio de la temporada de monzones ha sido marcado por inundaciones repentinas y derrumbes de casas, que han dejado como saldo al menos 32 personas muertas en Pakistán; incluido una decena de niños.

La autoridad provincial de gestión de emergencias informó este sábado que en la provincia de Jaiber Pastunjuá, en el noroeste de Pakistán, las "inundaciones repentinas mataron el viernes a 19 personas, entre ellas ocho niños", e hirieron a otras seis, mientras que "56 casas resultaron dañadas, seis de ellas completamente destruidas", indicó la autoridad provincial.

Según el comunicado, 13 de las víctimas murieron en el valle de Swat, donde los medios locales reportaron que la súbita crecida de un río arrastró a las familias que se encontraban en la orilla.

15 people drowned in the Swat River. May Allah protect everyone from such tragedies and helplessness. #Swat pic.twitter.com/F9GLUL6uO3