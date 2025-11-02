Suman 28 muertos y 43 heridos por fuertes inundaciones en Vietnam

Más de 80 tramos carreteros se encuentran bloqueados debido a los aludes provocados por las precipitaciones, las cuales continuarán durante el fin de semana

De acuerdo con el Gobierno de Vietnam, al menos 28 personas perdieron la vida y 43 resultaron heridas a causa de las fuertes inundaciones registradas en el centro de la ciudad.

Esta acumulación de agua rompió con los niveles récord de lluvias, mientras que los residentes de Hoi An comenzaron las operaciones de limpieza en los puntos que el agua comenzó a descender.

De acuerdo con los habitantes, el nivel del agua subió con gran rapidez, lo que provocó diversos daños materiales.

Estas inundaciones dejaron al menos seis personas desaparecidas, afectaron a más de 22,100 viviendas en las ciudades de Hue y Da Nang, y 5,000 hectáreas de cultivos y 80 tramos carreteros están bloqueados debido a los aludes de tierra.

Según el informe meteorológico del país, se pronosticó que las fuertes lluvias continuarán durante las siguientes horas, mismas que superarán hasta el medio metro de altura.