Suman 242 muertos desde cese al fuego en Gaza

Israel mató el sábado a otro gazatí, informó este domingo en su recuento diario el Ministerio de Sanidad del enclave, lo que aumentó a 242 los palestinos asesinados por fuego israelí - incluido otro fallecido esta mañana- desde el inicio del alto el fuego el pasado 10 de octubre.

Además, los cuerpos sin vida de otros seis palestinos fueron hallados entre las toneladas de escombros, detalla el informe, que cifra en cinco el número de gazatíes heridos el sábado.

Además, Sanidad dice que durante el alto el fuego se han recuperado 528 cuerpos entre los escombros de una Gaza irreconocible, si bien se estima que miles más siguen sepultados.

El total de muertos a causa de la ofensiva israelí en Gaza superó los 69,100 fallecidos, incluidos más de 20,000 niños.

Además, en el marco del alto el fuego, Israel ha devuelto a Gaza los cuerpos de 300 palestinos, de los cuales solo 89 han sido identificados en el enclave.