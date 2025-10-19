Suman 17 muertos y 20 heridos por accidente de autobús en Brasil

De acuerdo con el testimonio del chofer, fue una falla en los frenos de la unidad lo que provocó que perdiera el control

La cifra de personas fallecidas por el accidnte de autobús reportado al noreste de Brasil aumentó a 17.

De acuerdo con fuentes oficiales, el siniestro ocurrió sobre una autovía federal cuando el conductor perdió el control de la unidad para impactarse contra las rocas.

En el autobús viajaban alrededor de 40 personas, a pesar de que en la lista de pasajeros se encontraban registrados tan solo 32.

El conductor tuvo heridas leves y se sometió a un test de alcoholemia, cuyo resultado fue negativo, para después ser conducido a comisaría, donde declaró que un fallo en los frenos del autobús provocó el accidente.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lamentó lo sucedido y expresó su "más sentido pésame y solidaridad en este momento de profundo dolor".

Por su parte, el gobernador de Bahía, Jerônimo Rodrigues, lamentó el "gravísimo accidente" y manifestó su solidaridad a las familias de las víctimas, entre las cuales hay nacidos en ese estado.