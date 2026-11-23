El Departamento de Salud pidió a quienes hubieran bebido alcohol de las fuentes sospechosas durante las últimas 48 a 72 horas buscar valoración médica

La emergencia por el consumo de presunto alcohol adulterado en el estado de Manipur, en el noreste de India, suma 17 personas fallecidas, mientras 228 permanecen hospitalizadas y 38 reciben diálisis, de acuerdo con la actualización presentada este domingo 22 de noviembre por las autoridades estatales.

El caso mantiene bajo investigación la cadena de distribución de bebidas que habrían provocado las intoxicaciones en el distrito de Chandel y comunidades cercanas. Hasta el momento hay seis personas detenidas, mientras los análisis de laboratorio siguen pendientes para determinar qué sustancia causó las muertes y los problemas de salud.

Los primeros dos fallecimientos fueron reportados el 18 de noviembre en la zona de Chakpikarong. El balance aumentó a 16 durante el sábado y posteriormente se informó de otra muerte en el vecino distrito de Kakching.

Hospitales mantienen a 38 pacientes bajo diálisis

El portavoz gubernamental Sapam Ranjan Singh informó que 1,130 personas han sido examinadas desde que se activó la respuesta sanitaria. De ellas, 228 continúan internadas en hospitales de Imphal, entre los que se encuentran RIMS, JNIMS, Shija y Babina.

Las autoridades habían comunicado previamente alrededor de 600 ingresos hospitalarios. Esa cifra corresponde a un corte anterior y debe distinguirse del número de pacientes que permanecen bajo atención y del total de personas examinadas.

Ranjan Singh explicó que algunas personas acudieron a revisión por temor a haber consumido bebidas contaminadas, por lo que el número de evaluaciones no representa un balance de intoxicaciones confirmadas.

El Departamento de Salud pidió a quienes hubieran bebido alcohol de las fuentes sospechosas durante las últimas 48 a 72 horas buscar valoración médica, incluso sin presentar síntomas. También solicitó conservar los envases y las bebidas restantes para facilitar el rastreo de los lotes.

Rastrean el suministro y analizan muestras en tres laboratorios

Las investigaciones preliminares examinan posibles vínculos de abastecimiento entre Sugnu y Andro, con el propósito de identificar el origen de las bebidas y a quienes participaron en su distribución.

El portavoz estatal Thokchom Radheshyam Singh informó que las muestras fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Alimentos de Calcuta, así como al Laboratorio de Ciencias Forenses y al Laboratorio Estatal de Salud Pública de Imphal.

La sustancia responsable todavía no ha sido confirmada. Las autoridades esperan los resultados médicos y químicos para establecer la composición de las bebidas y su relación con los fallecimientos.

De forma paralela, los operativos contra la producción y venta ilegal de alcohol han dejado aproximadamente 4,600 litros decomisados en distintos puntos del estado. El aseguramiento forma parte de una campaña más amplia de vigilancia y no implica que todo ese volumen haya sido identificado como causante de la emergencia.

Comité investigará posibles fallas de vigilancia

El gobierno constituyó un comité de alto nivel encabezado por R. K. Dinesh, que deberá entregar sus conclusiones en un mes. Su trabajo incluirá reconstruir la secuencia de los hechos, revisar los hallazgos médicos y forenses y determinar si existieron omisiones administrativas o de supervisión.

Mientras continúan las pesquisas, las autoridades mantienen la búsqueda de otras personas presuntamente involucradas y solicitaron a la población informar sobre puntos de producción o venta ilegal de bebidas alcohólicas.