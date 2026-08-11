Suman 132 muertos y más de 500 heridos tras sismo en Colombia

La información indica que la mayor cantidad de muertes, con un total de 60 víctimas, se registró en Pereira, capital del departamento de Risaralda

Como resultado del terremoto de magnitud 7,4 que azotó a Colombia este lunes, al menos 132 personas perdieron la vida y más de 570 sufrieron heridas, según un balance preliminar de Asocapitales (Asociación Colombiana de Ciudades Capitales).

La información indica que la mayor cantidad de muertes, con un total de 60 víctimas, se registró en Pereira, capital del departamento de Risaralda y que colinda con San José del Palmar (Chocó), el epicentro del terremoto ocurrido a las 07:34 hora local.

La cifra proporcionada por esta entidad solo abarca la desagregación de las capitales del país, así que el informe no contempla los números de víctimas fatales y lesionados en poblaciones y localidades cercanas, que también fueron afectadas por derrumbamientos de inmuebles y perjuicios a sus infraestructuras hospitalarias, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

Las ciudades de Armenia, Manizales, Pereira, Cali y Quibdó son las más importantes que siguen en alerta roja debido a la gravedad de los daños. En total tienen al menos 86 edificios derrumbados y seis aeropuertos con operaciones detenidas.

En Pereira, hay 16 individuos atrapados en el teleférico público, mientras que 15 lugares críticos todavía están siendo atendidos. Además, existen dos edificios destruidos y 60 muertos. El aeropuerto internacional Matecaña sigue cerrado debido a daños en su cubierta.

El SGC (Servicio Geológico Colombiano) reportó que el terremoto, de 7.4 de magnitud, ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), y su epicentro se localizó en el municipio de San José del Palmar, en la región del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros; causó estragos en gran parte del occidente y centro del país.