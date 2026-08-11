Suman 111 muertos por sismo de magnitud 7.4 en Colombia

La Aeronáutica Civil reportó que al menos siete aeropuertos fueron afectados en Manizales, Pereira, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura

Al menos 111 personas perdieron la vida y 87 resultaron heridas este lunes a causa del sismo de magnitud 7.4 registrado en Colombia.

De acuerdo con el presidente Abelardo de la Espriella, dio este anuncio en un mensaje televisado, en el cual detalló que hasta ahora se han reportado "1.575 viviendas averiadas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados”.

El sismo se produjo a las 7:34 hora local, donde su epicentro se registró en San José del Palmar, Chocó. Autoridades de los departamentos dieron a conocer los decesos registrados en cada una de sus demarcaciones.

Risaralda contabiliza 40 muertos, de los cuales 18 se registran en Pereira

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, mencionó que al menos 18 personas perdieron la vida, mientras que el gobernador de Risaralda, Diego Patiño, actualizó que en toda la entidad (incluido el departamento de Pereira) se tiene 40 decesos.

Otras dos personas murieron en Manizales, en el departamento de Caldas, mientras que se reportan dos edificios parcial o totalmente destruidos y 20 viviendas colapsadas.

“En el departamento del Valle del Cauca, sin Cali, tenemos más o menos 27 personas fallecidas. Lo más doloroso, tres niños en Calima El Darién”, dijo a la prensa Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reportó 19 estructuras colapsadas con personas atrapadas, de las cuales tres perdieron la vida.

La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, indicó que en Quibdó, la capital del departamento, “hay heridos y graves daños en las edificaciones”, sin especificar el número, donde cuatro más fallecieron.

El sismo de mayor magnitud registrado durante la última década: Servicio Geológico Colombia

El Servicio Geológico Colombiano aseguró que el del lunes fue el “sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante la última década” y reportó al menos dos réplicas de magnitudes 2.8 y 4.8.

#SGCSismoSentido. Sismo de hoy 10 de agosto de 2026 a las 7:34 a. m. en San José del Palmar, Chocó. Magnitud 7.4. Información obtenida gracias a los reportes enviados por la comunidad. Más información para este sismo: https://t.co/pQzkPlIMRm



Si lo sentiste repórtalo en:… pic.twitter.com/CHlBI1j7eZ — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026 La Aeronáutica Civil colombiana reportó que además de Pereira fueron afectados los aeropuertos de Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura por lo que fueron suspendidas las operaciones aéreas para evaluar los “daños estructurales en la infrastructura”.