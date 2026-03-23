Suma Ecuador 897 arrestos en primera semana de toque de queda

También se reportó la destrucción de seis objetivos militares vinculados a grupos armados organizados, como parte de los operativos desplegados

El toque de queda en Ecuador dejó un saldo de 897 personas detenidas durante su primera semana de implementación en cuatro provincias con altos niveles de violencia, en medio de la estrategia del Gobierno para contener a grupos criminales.

Las acciones de las fuerzas de seguridad incluyeron la incautación de 51 armas, tanto blancas como de fuego, además del registro de 627 vehículos, la recuperación de 76 unidades y la retención de 150 motocicletas.

También se reportó la destrucción de seis objetivos militares vinculados a grupos armados organizados, como parte de los operativos desplegados desde el pasado domingo.

¿Quién fue el detenido de alto perfil?

Entre las capturas destacó la de un Objetivo Criminal Priorizado, identificado con los alias de “Wiwi” o “Teniente”, detenido en la ciudad de Guayaquil.

El operativo se realizó en un presunto centro de acopio de armas y logística que, según las autoridades, era utilizado para actividades como secuestros, extorsiones y sicariato por el grupo criminal Los Choneros.

¿Qué otras acciones realizaron las autoridades?

Las fuerzas de seguridad también deshabilitaron una pista de aterrizaje clandestina en la provincia de Los Ríos, presuntamente utilizada por redes de narcotráfico.

Además, se confirmó la destrucción de infraestructura empleada para la salida de droga del país, como parte de los esfuerzos para debilitar las operaciones logísticas de las organizaciones criminales.

La restricción nocturna se mantiene en las provincias de Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, en un horario de 23:00 a 05:00 horas.

Durante ese periodo, únicamente pueden circular militares, policías y personal sanitario. Las autoridades advirtieron que cualquier persona que incumpla la medida puede ser detenida.

¿Por qué se implementó esta medida?

El toque de queda forma parte de una nueva fase en la estrategia de seguridad del Gobierno, dentro de la denominada “guerra” contra las organizaciones criminales impulsada desde 2024.

La decisión responde al aumento de la violencia en el país, que ha llevado a Ecuador a registrar la mayor tasa de homicidios en Latinoamérica.

De acuerdo con cifras oficiales, en 2025 se contabilizaron 9,235 asesinatos, la cifra más alta en la historia del país. La medida estará vigente hasta el 31 de marzo, mientras continúan los operativos para contener la actividad de los grupos criminales.

Las autoridades señalaron que nadie puede permanecer en la vía pública durante el horario restringido sin autorización, incluidos periodistas, quienes tienen prohibido cubrir o dar seguimiento a los operativos de seguridad.