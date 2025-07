Sugiere EUA que nuevos aranceles a México no van para autos

La Casa Blanca sugirió que los nuevos aranceles a México no se acumularán para los autos ni a productos dentro del Tratado entre Estados Unidos y Canadá

La Casa Blanca sugirió este sábado a medios estadounidenses que los nuevos aranceles del 30 % a la Unión Europea (UE) y México que anunció el presidente Donald Trump no se acumularán a los existentes para los autos ni aplicarán a productos dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Los impuestos comerciales, que entrarán en vigor el 1 de agosto, no aplicarán a los aranceles ya existentes del 25 %, según un alto funcionario de la Casa Blanca citado de forma anónima por The New York Times, un reporte en el que coincidió CNN.

Al igual que ocurrió con Canadá, que tendrá un gravamen del 35 %, también estarán exentos los productos mexicanos que cumplan con las reglas del T-MEC, acuerdo en vigor desde julio de 2020 en el primer mandato de Trump, según oficiales de la Administración citados por Politico, Axios y la Radio Nacional Pública (NPR, en inglés).

Trump indicó en sus cartas a su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que los nuevos impuestos son "separados a los aranceles sectoriales", lo que involucra el 25 % a la industria automotriz, y el 50 % al acero y al aluminio.

Pero los funcionarios citados por la prensa estadounidense también advirtieron de que la decisión final siempre depende de Trump, por lo que el mandatario podría en cualquier momento cambiar de opinión y aplicar los impuestos comerciales de forma acumulativa, en lugar de separada.

Por ahora, Estados Unidos aplica unos aranceles del 10 % a todos los productos procedentes de la UE, además de las tasas para vehículos, acero y aluminio.

En tanto, los productos de México fuera del T-MEC pagan por ahora un 25 % por el flujo de migrantes y drogas, en particular el fentanilo, lo que afecta a un estimado del 17 % de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos, según el mexicano Banco Base.

México fue el principal país de origen de las importaciones en EE.UU. en 2024, con un valor de casi 506.000 millones de dólares, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés).

Mientras que la Unión Europea, como bloque, exportó más de 606.000 millones de dólares en productos a Estados Unidos en 2024, de acuerdo con la USTR.