Suecia critica a EUA por su retórica sobre Groenlandia

El primer ministro sueco Ulf Kristersson afirmó que EUA debería agradecer a Dinamarca como aliado y rechazó la amenaza sobre Groenlandia

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, afirmó este domingo que Estados Unidos debería estar agradecido con Dinamarca por su lealtad como aliado, en vez de emplear una retórica amenazante sobre Groenlandia, territorio autónomo danés que ha estado en el centro de tensiones diplomáticas recientes.

Críticas a la postura estadounidense

Durante su intervención en la Conferencia Nacional de Folk och Försvar en Sälen, Kristersson criticó duramente los comentarios de la Administración de Donald Trump sobre el futuro de Groenlandia, señalando que la discusión acerca de tomar control del territorio dañaba las relaciones entre aliados.

“Suecia, los países nórdicos y varias naciones europeas apoyamos a nuestros amigos daneses”, subrayó, y recalcó que Estados Unidos debería agradecer a Dinamarca, cuya lealtad se ha demostrado incluso en conflictos como Afganistán e Irak, donde soldados daneses pagaron el “precio máximo” por esa fidelidad.

Contexto de tensiones internacionales

Kristersson mencionó que el mundo enfrenta múltiples desafíos, incluyendo la reciente operación militar estadounidense en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, la amenaza de toma de Groenlandia, la guerra en Ucrania y la presión geopolítica de potencias como China.

Aun así, enfatizó que los países deben estar preparados sin caer en pánico.

La postura sueca se alinea con la respuesta de otros aliados europeos que han defendido la soberanía de Dinamarca y Groenlandia frente a las insinuaciones de anexión u otras acciones, reafirmando la importancia del respeto mutuo entre aliados tradicionales en un orden internacional basado en normas.