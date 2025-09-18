Subsecretario del Tesoro de EUA viaja a México por cárteles

La visita de Hurley a México se enmarca dentro de la estrategia de Washington contra el narcotráfico a nivel transnacional.

El responsable del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para combatir el financiamiento del terrorismo, John K. Hurley, visitará México este jueves, para discutir estrategias que enfrenten el patrocinio ilícito y la amenaza que representan los carteles de la droga.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro de EUA explicó que -durante su visita- Hurley se reunirá con funcionarios del Gobierno y representantes de la industria en México.

"Esta visita se da al tiempo que la Administración del Presidente (Donald) Trump busca desmantelar a los carteles de droga que operan desde México y reducir el flujo del mortal fentanilo hacia los Estados Unidos", señaló el texto.

Este será el primer viaje que realiza Hurley como subsecretario y se enmarca en el compromiso que tiene Estados Unidos para resolver el problema de los carteles “terroristas”.

“(El subsecretario) aprecia la sólida cooperación con el Gobierno de México y planea enfatizar que el Departamento del Tesoro no permitirá que los carteles de la droga que operan desde México accedan al sistema financiero estadounidense", aseveró la dependencia estadounidense.

Además, el encuentro ocurre luego de que en junio la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por su sigla en inglés) del Tesoro excluyera a CiBanco, Intercam y Vector del sistema financiero estadounidense por presuntamente ayudar a narcotraficantes a lavar capitales.

La Administración Trump ha reconocido que México ha intensificado la colaboración bilateral en la lucha contra el narcotráfico, al desplegar diez mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera norte, realizar decomisos de fentanilo y precursores químicos, y entregar a 29 líderes criminales a la justicia de Estados Unidos.

Sin embargo, el Ejecutivo estadounidense advirtió que queda “mucho más” por hacer por parte del Gobierno de México “para atacar el liderazgo de los carteles, junto con sus laboratorios clandestinos de drogas, cadenas de suministro de precursores químicos y finanzas ilícitas”.