Suben muertes y deja 723 mil afectados inundaciones en Mozambique

Las inundaciones impactaron la Carretera Nacional Número 1, considerada la principal vía de conexión con el resto del país, lo que complica el traslado de ayuda

Las lluvias intensas y las inundaciones registradas en el sur y centro de Mozambique han provocado un incremento en el número de víctimas mortales y personas afectadas desde el inicio de la temporada de precipitaciones en octubre. De acuerdo con información oficial, el saldo alcanza 124 personas fallecidas, además de heridos, desaparecidos y una amplia afectación a la infraestructura habitacional y vial en distintas provincias del país.

Balance de víctimas y personas afectadas por las inundaciones

Autoridades de gestión de riesgos informaron que las labores de búsqueda y rescate continúan en varios distritos, principalmente en la provincia de Gaza, donde aún se localizan personas atrapadas.

El número de heridos asciende a 99 personas y se mantiene el reporte de personas desaparecidas. En total, 723,532 habitantes se encuentran en situación de emergencia humanitaria tras verse obligados a abandonar sus viviendas en las provincias de Sofala, Manica, Inhambane, Gaza, Maputo y en la ciudad de Maputo.

Daños en viviendas y afectaciones a la infraestructura

Los datos oficiales señalan que 82,634 viviendas permanecen bajo el agua, mientras que 11,519 presentan daños parciales y 4,989 fueron destruidas. Las inundaciones también impactaron la Carretera Nacional Número 1, considerada la principal vía de conexión entre la capital y el resto del país, lo que ha complicado el traslado de ayuda y el tránsito de personas.

Situación de presas y niveles de agua

Las lluvias han comenzado a disminuir en algunas zonas afectadas. En la provincia de Maputo, la presa de Corrumana redujo su descarga de 1,500 a 1,000 metros cúbicos por segundo, lo que ha permitido una disminución gradual de los niveles de agua. En Gaza, la presa de Massingir pasó de liberar 14,000 a 3,000 metros cúbicos por segundo en los últimos días.

En localidades como Chókwè, los niveles descendieron de 9.89 a 8.5 metros, aunque el riesgo de nuevas inundaciones se mantiene mientras no se alcance un nivel inferior a 4.5 metros. En el distrito de Chibuto, el agua alcanzó un pico de 12 metros, mientras que en Xai-Xai se espera un máximo de 9 metros.

Riesgos regionales y pronóstico climático

La reducción de las inundaciones depende también del escurrimiento de agua proveniente de Sudáfrica y Zimbabue, donde varias presas se encuentran al límite de su capacidad. Autoridades alertaron sobre el riesgo que representa la presa sudafricana de Senteeko, que presenta inestabilidad y erosión, lo que podría generar un nuevo incremento en los niveles de agua en distritos de la provincia de Maputo.

Mozambique continúa dentro de su temporada de lluvias, la cual se extiende hasta marzo. Los servicios meteorológicos prevén más precipitaciones y la posible formación de al menos dos ciclones tropicales, lo que mantiene activa la alerta para las próximas semanas.

Solicitud de apoyo humanitario internacional

Ante este panorama, las autoridades solicitaron a la ONU mayor apoyo aéreo para operaciones de rescate y distribución de ayuda, así como recursos técnicos, logísticos y suministros humanitarios considerados esenciales, con un requerimiento estimado en 103 millones de dólares.