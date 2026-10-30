Suben a 69 los muertos en accidente; Sánchez promete aclarar todo

El accidente ferroviario en Toledo dejó 69 muertos y 50 hospitalizados. Pedro Sánchez prometió esclarecer las causas y reforzar la seguridad.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, insistió este jueves en que todas las administraciones del Estado van a seguir trabajando "día y noche" para esclarecer "hasta el último detalle" de lo sucedido en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que dejó un saldo de 69 fallecidos, y reforzar la seguridad.

Sánchez hizo una declaración institucional tras participar en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), en Toledo, al sur de Madrid.

La cifra de fallecidos en el accidente ocurrido este miércoles entre dos trenes de alta velocidad asciende ya a 69, informó por su parte el presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras la reunión en el Cecopi.

García-Page detalló que, de los 110 heridos, 60 han recibido ya el alta médica y 50 permanecen hospitalizados en distintos centros.

El jefe del Ejecutivo se trasladó el mismo miércoles al lugar del siniestro, la localidad de Urda (Toledo), y desde allí aseguró que se va a "llegar hasta el final" para saber qué es lo que provocó el accidente.

Un mensaje en el que Sánchez insistió este jueves, recalcando que el trabajo del Estado está volcado en la respuesta a una triple vertiente.

La primera de ellas, dar respuesta a la emergencia ante esta tragedia, culminar el levantamiento de los cadáveres, proceder a su identificación y completar igualmente de los heridos.

A ello ha sumado el trabajo que se va a realizar para el esclarecimiento de las causas y, más tarde, el resarcimiento, desde un punto de vista material, a los familiares de las víctimas.