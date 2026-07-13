Suben a 4 mil 490 los muertos por sismos en Venezuela

Venezuela reportó este domingo 157 nuevas víctimas por los terremotos del 24 de junio, elevando el saldo a 4 mil 490 fallecidos

El número de personas fallecidas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela aumentó a 4 mil 490, luego de que las autoridades confirmaran este domingo otras 157 muertes relacionadas con la emergencia.

El balance oficial mantiene en 16 mil 740 la cifra de personas lesionadas, mientras continúan las labores de atención y recuperación en las zonas afectadas por el desastre.

Miles de familias permanecen bajo asistencia

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que hasta el momento 120 mil 794 familias han recibido apoyo por parte de las autoridades.

Además, señaló que 19 mil 583 personas permanecen alojadas en 108 campamentos temporales instalados principalmente en escuelas de Caracas y de los estados Miranda y La Guaira, este último considerado el más afectado por los sismos.

Las autoridades reportaron que el número de refugios temporales aumentó respecto al día anterior y detallaron que se han distribuido cerca de 9 mil 995 toneladas de alimentos, así como 18.5 millones de litros de agua potable para atender a la población damnificada.

También informaron que más de 30 mil voluntarios y casi 32 mil funcionarios de distintas instituciones participan en las tareas de asistencia y recuperación.

Persisten las réplicas

Desde el terremoto principal ocurrido el 24 de junio, los organismos de emergencia han contabilizado mil 222 réplicas, situación que mantiene en alerta a las autoridades y dificulta las labores de evaluación de daños.

Los equipos técnicos continúan inspeccionando inmuebles que permanecen en pie, pero que presentan afectaciones estructurales que podrían representar un riesgo para sus ocupantes.

El Gobierno estima que cerca de 18 mil personas perdieron sus hogares, aunque prevé que la cifra aumente conforme concluyan las inspecciones en las zonas impactadas.

Como parte del proceso de reconstrucción, este fin de semana inició un censo biométrico para determinar el número de viviendas que será necesario edificar. De manera preliminar, las autoridades calculan que podrían requerirse alrededor de 25 mil nuevas casas.

Jorge Rodríguez adelantó que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prevé entregar las primeras 200 viviendas a familias afectadas durante la próxima semana, aunque todavía no se han dado a conocer detalles sobre el programa de asignación.