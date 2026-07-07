Suben a 3,535 los fallecidos por los terremotos en Venezuela

Al menos 3.535 personas han muerto y 16.740 han resultado heridas tras los terremotos en Venezuela, según el último boletín publicado este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
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16,740 han resultado heridas tras los terremotos en Venezuela, según el último boletín publicado este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Al menos 3.535 personas han muerto y 16.740 han resultado heridas tras los terremotos en Venezuela, según el último boletín publicado este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.
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