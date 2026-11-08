Sube su auto a una acera y atropella a diez en Estados Unidos

Elementos de la policía detuvieron al presunto responsable de 60 años en el barrio de Arlington Heights mientras investigan el motivo.

Al menos diez personas fueron arrolladas este sábado luego de que un conductor subiera su vehículo a una acera en el barrio de Arlington Heights, en el área central de Los Ángeles, Estados Unidos.

Del total de afectados, ocho tuvieron que ser trasladados de emergencia a diferentes centros hospitalarios para recibir atención médica, según confirmaron los servicios de emergencia locales.

El incidente ocurrió cerca de las 12:51 hora local, de acuerdo con el reporte del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD). Las autoridades policiales detuvieron e identificaron preliminarmente al conductor, un hombre de 60 años, aunque hasta el momento no se han esclarecido los motivos que lo llevaron a invadir la zona peatonal ni se ha informado sobre su estado de salud.

Jornada trágica en carreteras y antecedentes viales

El suceso en California coincidió con otro trágico incidente ocurrido este mismo sábado en el condado de Wake, Carolina del Norte, donde un automovilista de 76 años arrolló a un grupo de ciclistas, provocando la muerte de uno de ellos y dejando a otras 22 personas heridas debido a un aparente deterioro en sus facultades físicas.

Estadísticas oficiales señalan que más de 100 personas pierden la vida diariamente por incidentes de tránsito en Estados Unidos, país que registró 18,460 decesos por esta causa durante la primera mitad de 2026, lo que representa una ligera disminución interanual del 2% en comparación con periodos anteriores.